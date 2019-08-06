Власти отменили режим ЧС, введенный в Красноярском крае после взрывов

Режим ЧС в городе Ачинске, ранее введенный после взрывов на местном складе боеприпасов, был отменен. Власти приняли решение, что угрозы для жизни и здоровья населения больше нет.

Официально чрезвычайное положение в Ачинске сняли в 15:00 по московскому времени.

— По решению оперативного краевого штаба, зона возможного поражения сокращена от деревни Каменка до железнодорожного переезда. Таким образом, чрезвычайный режим, который распространялся на город Ачинск, отменен. Местные жители могут возвращаться в свои дома, — передает РИА Новости сообщение от пресс-службы мэрии города.

В данный момент на территории Ачинска уже начинает в оперативном режиме работать общественный транспорт.

Напомним, что пожар в военной зоне на территории города в Красноярском крае произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. В связи с ЧП экстренные службы региона эвакуируют местных жителей в пункты временного размещения.

В результате взрывов погиб один человек, еще 13 пострадали.

Добавим, что на данный момент все очаги возгорания на складе в Ачинске ликвидированы.

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