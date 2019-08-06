Память композитора Сергея Березина могут увековечить в Москве
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов считает необходимым увековечить память композитора Сергея Березина.
Народный артист РФ Сергей Березин скончался на 82-м году жизни в понедельник, 5 августа.
— Я бы лично с удовольствием поддержал идею увековечить его память, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Герасимова.
Он добавил, что благодаря реализации такой инициативы больше людей будет помнить о творчестве советского и российского композитора и певца.
Сергей Владимирович Березин родился 31 октября 1937 года в Москве. Заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации. Самые известные песни Березина «Снег кружится», «А может, я тебя выдумал», «На два дня», «Давайте, Люся, потанцуем» и «А быть могло совсем не так». Ушел из жизни 5 августа.
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