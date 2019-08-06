«Я бы им показал, где раки зимуют!»: Соловьев рассказал, как его «приглашали» работать на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что приглашал российского телеведущего Владимира Соловьева работать на украинском телеканале «1+1». Об этом он рассказал в интервью РБК.

— Соловьев должен был работать на «1+1». Он одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он [Соловьев] достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже даже обсуждали финансовые вопросы, — заявил Коломойский.

«Вечерняя Москва» связалась с Владимиром Соловьевым, который рассказал о том, как обстояли дела на самом деле и действительно ли его приглашали работать на Украине.

— Как говорится: «Переводчик звал в гости, но адрес не оставил», — рассмеялся журналист. — Ни на какой канал меня никогда не звали, в Израиле я никогда не жил, только был в коротких туристических поездках, переговоров ни с кем не вел, Коломойского ни разу не видел. Но история красивая. Хотели пригласить? Ну так а что мешало напрямую-то связаться? Что это за детский сад? К нам приходили люди с Украины, но не ко мне лично, на телеканал НТВ, где я тогда работал. Они были заинтересованы в формате «Поединка».

— А вы согласились бы?

— Сейчас — с большим интересом! Ох, я бы им показал, где раки зимуют! Но мне же въезд запрещен. Так что Коломойский, конечно, большой придумщик. В России у меня никаких проблем не было.

— Не знаете, как тогда в голове у Коломойского появилась эта история?

— Без понятия. Может, кто-то его развел на деньги. Предложил поговорить со мной, но ничего не состоялось. А может, кто-то над ним пошутил зло.

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