Можно ли прожить на сто рублей в сутки...

Профсоюз госслужащих поднял перед правительством вопрос о повышении суточных.

Сейчас эта сумма (держитесь!) равна ста рублям в день. Чиновники подчеркивают, что «чашка кофе стоит дороже». А ведь на эту сотню нужно как-то питаться и передвигаться по городу, куда ты приехал. Оплата гостиницы, к счастью, в суточные не входит.

В Сети чиновников начали обличать. Дескать, живете-то вы не на зарплату, могли бы и раскошелиться! Хм... Но давайте вспомним, а кто же такие госслужащие. Это сотрудники, работающие в федеральных или региональных органах власти. Есть госслужащие гражданские, а есть военные. И далеко не все они тайные олигархи.

Я сильно сомневаюсь, что лейтенант полиции, отправленный на курсы повышения квалификации в соседний город, — обеспеченный человек. Я сам когда-то побывал в их шкуре. Помню, несколько лет назад работал в крупном федеральном издании. Там начисляли суточные по действующему сейчас постановлению правительства «О размерах возмещения доходов, связанных со служебными командировками...» от 2002 года. Те самые 100 рублей в сутки. Даже в 2004-м это было ничтожно мало.

Сто рублей в сутки — это не деньги Фото: pixabay.com

Особенно если учесть, что работал я тогда не в Москве, а в командировки приезжал именно в столицу. В среднем в день на питание и проезд по городу уходила тысяча. А сейчас, подозреваю, тысяча уходит уже в регионах. Так что понять госслужащих можно. Почему они должны в служебных командировках питаться и передвигаться на свои кровные, отрывая деньги от семьи? У нас что — государство нищее?

Но есть и другая сторона медали. Госслужащие действительно люди очень разные. Есть «белые люди», ночующие в президентских номерах, и есть «чернь» со сторублевыми суточными. Одни могут обедать в шикарных ресторанах, а другим, получается, нужно доширак на завтрак, обед и ужин заваривать, чтобы в сотню уложиться. И как же быть? Мне кажется, все просто: суточные нужно перераспределить. «Элитные» в пользу «рядовых».

В общем, уважаемое правительство, вы уж там у себя в хозяйстве разберитесь. Стыдно как-то людей на бояр и холопов делить. В демократическом-то государстве.

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