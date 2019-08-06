Эксперты обсудили, откуда берутся городские легенды и зачем они в наше время

Как и любой город с богатой историей, в Москве существует большое количество мистических мест.

По мнению краеведа и социолога Евгения Плисса, зачастую городские легенды рождаются не на пустом месте — в их основе лежат определенные события, произошедшие на самом деле, однако в силу различных причин неверно истолкованные.

— Людям свойственно мифологическое мышление. Несмотря на то что мы живем в век высоких технологий, люди все больше хотят верить в нечто волшебное. Более того, эта тенденция будет лишь развиваться, — считает Плисс.

Мифы и легенды охотно используют экскурсоводы, подогревая интерес туристов.

— Во время пеших прогулок люди любят не только рассматривать архитектуру, но и слушать городские легенды. Исторические факты многие туристы чаще всего не запоминают, а легенды всегда являются изюминкой. Именно эти истории туристы потом пересказывают своим близким, — рассказала гид-экскурсовод Ирина Вишнякова.

Специалисты отмечают, что существуют мифы, которые могут и навредить городу.

— Достаточно вспомнить скульптуру собаки на станции метро «Площади Революции». Есть легенда, что если потереть ей нос, то вам будет сопутствовать удача. Но давайте судить здраво: памятник портится. Постепенно стирается бронза, — пояснил социолог Евгений Плисс.

Протекция Высоцкого

По легенде, чтобы талант провинциала приумножился, а успех не заставил себя ждать, нужно прислониться к монументу Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище. Но не все так просто: чтобы получить желаемое, сначала нужно потрудиться разнорабочим.

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Святой источник

Существует легенда, что много лет назад на месте станции метро «Новокузнецкая» был святой источник. Его забетонировали, а сейчас на стенах можно увидеть капли. Если собрать эту воду и принести домой, она принесет счастье.

Императорский дуб

На центральной аллее сада «Эрмитаж» растет дерево — дуб, который посадил Петр I. Прислониться к стволу или повязать ленту — к удаче.

Чудо-камни

Говорят, что булыжники в Голосовом овраге, который находится на территории музея-заповедника «Коломенское», обладают чудодейственной силой. Конь-камень благоприятно влияет на мужчин, а Девий — на женщин. Чтобы это проверить, стоит загадать желание у двух валунов, бросив монету.

Мавзолей Ленина

Здание имеет особенность: у него три угла. Вместо четвертого архитектор Алексей Щусев спроектировал нишу. В народе ходит легенда, что такое решение объясняется не красотой постройки, а тем, что человек, который находится внутри, поглощает энергетику города. А еще говорят, по ночам Владимир Ленин выходит на улицу и гуляет по Красной площади.

Вот и сказочке конец

Ховринская больница на севере столицы долгие годы входила в список самых мистических и таинственных мест города.

Люди говорили, что не достроили ее из-за плохой ауры и невидимых жильцов из потустороннего мира. Это место долгое время притягивало излишне любопытных подростков.

В прошлом году здание, которое простаивало с 1985 года, снесли. Рабочие ничего подозрительного не обнаружили. Действительность оказалась куда проще выдуманных историй — больницу недостроили из-за неравномерной осадки здания.

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