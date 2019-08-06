Число погибших на водоемах столицы снизилось на 14 процентов с начала года
Число погибших на водоемах столицы снизилось на 14 процентов с начала года.
Такая статистика приведена во вторник.
— Для патрулирования водных объектов столицы создано пять подвижных спасательных постов. Удалось увеличить зону и уменьшить время реагирования на происшествия на водных объектах, — заявил начальник службы пожаротушения главного управления МЧС России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Жуковский.
По его словам, за последние восемь лет в столице общественными спасателями на водных объектах проведено 45 тысяч профилактических мероприятий.
В настоящий момент общая численность спасателей составляет более 1,1 тысячи человек, передает агентство городских новостей «Москва».
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