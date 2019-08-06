Зоопсихолог рассказала, как отучить кошку портить мебель
Зоопсихолог Наталья Кирьянова сообщила, как нужно воспитывать кошку, чтобы та не портила мебель. Эксперт говорит, что помочь решить данную проблему может использование картонной когтеточки. Этот вариант будет самым простым и практичным из всех имеющихся.
Кирьянова отметила, что сейчас на рынке имеются разные модели когтеточек – как по конфигурации, так и по материалу. Если приобретенная модель не нравится кошке – стоит попробовать другую.
Однако что делать, если животное игнорирует когтеточку? Зоолог говорит, что в этом случае необходимо экспериментировать с вариантами и местоположением. Также, по словам Кирьяновой, для привлечения внимания питомца стоит использовать кошачью мяту.
Также эксперт рассказала о целесообразности применения насадок-антицарапок на когти.
- Использовать их негуманно. Дело в том, что такие насадки мешают естественному втягиванию и выпусканию когтей, а это может привести к возникновению проблем в поведении кошки, - говорит Кирьянова в интервью «Аргументам и фактам».
Кроме того, зоолог сообщила, что подстригать когти питомцу нужно равномерно с периодичностью раз в неделю.
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