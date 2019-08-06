Сиквел «Венома» снимет Энди Серкис
Британский актер Энди Серкис, известный по озвучке персонажа Голлума Смеагола в трилогии «Властелин колец», станет режиссером сиквела триллера «Веном». Об этом он написал в своем официальном аккаунте в Instagram.
— Это происходит на самом деле. С нетерпением жду начала проекта, — написал Серкис.
Сообщается, что в конце месяца у режиссера прошла встреча с руководителями компании Sony. Они выбирали кандидата, которые снимет продолжение «Венома», и в результате отдали это право Серкису.
Фильм Рубена Фляйшера «Веном» появился на экранах в 2018 году и за время проката собрал почти 900 миллионов долларов. Главные роли исполнили Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед и другие. Картина рассказывает о герое, получившем сверхспособности после того, как в него вселилось существо-симбиот — Веном.
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