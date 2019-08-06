Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенников с авиабилетами
Эксперты рассказали, как не стать жертвой авиамошенников и не испортить себе отпуск.
Специалисты отмечают: покупателя должна насторожить слишком низкая цена, а также всплывающие окна с онлайн-консультантами. Необходимо проверять официальное название перевозчика, имя компании.
— Опасность представляют так называемые фишинговые сайты, которые отличаются символом, например, в названии. На фишинговом сайте вы оставляете свои персональные данные и данные своей карточки мошенникам, — пояснил «Москве 24» руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.
Он также посоветовал обращать внимание на домен: если сайт не зарегистрирован на территории РФ, вернуть деньги будет сложно.
Эксперты советуют обращать внимание на способ оплаты. Платеж должен проходить с указанием трехзначного кода, который указан на карте, а не при помощи онлайн-кошельков и других платежных систем.
Безопаснее всего покупать билет на официальных сайтах или популярных, проверенных и давно существующих агрегаторах. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отмечает, что в этом случае можно проверить подлинность билета и информацию о рейсе, введя код сканирования либо серийный номер.
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