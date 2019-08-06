Сергей Собянин объявил о начале строительства второго тоннеля от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на юго-западе Большой кольцевой линии начали строить второй тоннель.
Информация о работах в столичной подземке появилась на странице главы города в социальной сети.
— Тоннель протяженностью 1200 метров пройдет под действующей станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро, — написал Сергей Собянин.
На юго-западе #БКЛ начали строить второй тоннель от "Проспекта Вернадского" до "Улицы Новаторов". Тоннель протяженностью 1200 метров пройдет под действующей станцией "Проспект Вернадского" Сокольнической линии #мосметро. pic.twitter.com/L4k7I7rUa2— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 6, 2019
БКЛ протяженностью 70 километров будет включать в себя 31 станцию. Работы завершат, как ожидается, к 2023 году.
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