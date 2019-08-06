Эксперт рассказала, что означают «театральные» жесты Меган Маркл
Специалист по языку тела и жестам Джуди Джеймс считает, что Меган Маркл до сих пор поражена тем, что попала в сказочную атмосферу королевской семьи. Об этом, по мнению эксперта, свидетельствуют «театральные» жесты герцогини.
Маркл довольно часто видят на публике в одной и той же позе. Наблюдая за каким-нибудь событием, она кладет подбородок на переплетенные пальцы рук.
— Обычно этот жест означает игривость, псевдоинфантильность, выражение волнения и ожидания, — объяснила специалист.
Она добавила, что этот жест часто используют дети — киноактеры в фильмах, однако в случае с Маркл это, скорее, более театральная поза, пишет The Sun.
Ранее сообщалось, что стиль Меган Маркл и Кейт Миддлтон будет изучаться в Университете Глазго.
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