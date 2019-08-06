Избить курьера

В Москве был избит доставщик еды: жестко, головой об стол. Более того: мужчину едва не скинули с 4-го этажа торгового центра «Калейдоскоп». «Провинность» серьезна. Случайно он задел одного из тупоголовых амбалов рюкзаком. Торопился с заказом...

Сволочи. А как по-другому назвать? Взяли доставщика «Деливери» за грудки. Проявили свою мощь по полной программе. Что сделать было несложно: «обиженки» в два раза больше этого самого доставщика. К тому же двое на одного. И вообще кто он есть-то? Да просто грязь, пыль, ничтожество. Доставщик еды. Для таких вот, как они, «господ».

Доставщик извинился десяток раз, но быковать-то хотелось по полной программе. Оттянулись ребята. Били и так и этак и вообще в принципе чуть не убили. Вмешались сотрудники Росгвардии. Тогда «быки» как-то сразу сжались и стали тихими и скромными.

«Мы так больше не будем», — сказали они. И жертву свою отпустили.

И спокойно ушли. Растворились, так сказать, в закате.

Твари.

Сейчас их разыскивают (почему отпустили — вот вопрос, на который ответа нет).

Курьер от госпитализации отказался.

В общем-то, на этом история может и закончиться. Нет тела — нет дела, как говорят «плохие» полицейские. Тем более что от госпитализации-то пострадавший отказался. И с четвертого этажа его не скинули. Повезло, считай.

А я вижу в этом совершенно омерзительный слепок современной Москвы да и всей России. Есть у нас «обслуга». Есть «господа». Люди, не обезображенные интеллектом, но почему-то возомнившие, что они куда как выше и лучше качеством, чем все эти несчастные курьеры, таксисты, продавцы, официанты. Почему, на каком основании — непонятно. Я, например, совершенно уверена, что образование у этих «быковавших» — четыре с половиной класса с двойками в году. И прочитали они, может, «Три поросенка» за всю свою сознательную жизнь. И то если осилили...

Чем тупее человек, тем больше в нем чванства и желания быть причисленным к некой «элите». А как вознестись на Олимп? Проще всего — унизив того, кто рядом.

Вот это быдло, например. Задень их стремительный начальник в дорогом костюме, никаких претензий бы не было. Ну или тот, кто ростом выше, сильнее. А тут — кто ты есть-то, худосочное убожество, доставщик еды? Руки так и чешутся вмазать по физиономии.

Потому что безнаказанность и чувство превосходства.

Можно было бы им привести в пример героев Достоевского или Чехова... Но, боюсь, бесполезно. Такие понимают только силу. Грубую ответную силу.

Поэтому, надеюсь, их найдут и накажут. По полной программе. Мне бы очень хотелось узнать их имена. Страна должна знать своих героев.

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