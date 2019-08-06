Ученые представили самое тонкое в мире золото
Ученые создали самое тонкое в мире золото. Разработку представили специалисты из Университета Линдса в Великобритании.
Отмечается, что толщина материала составляет два атома, это в миллион раз меньше, чем человеческий ноготь. Его можно использовать в электронных чернилах, машиностроении и космической сфере. Кроме того, благодаря своей эффективности золото способно ускорить проведение медицинских диагностических тестов, а также повысить эффективность систем очистки воды.
По словам исследователей, метод, который они применили для создания тончайшего золота, в будущем может положительно отразиться на производстве наноматериалов. Ученые планируют и дальше искать пути применения их разработки, сообщает Engadget.
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