Импорт продуктов сократился на треть: плюсы и минусы

Объем импорта продуктов питания в Россию с 2013 по 2018 год сократился почти на треть — до 29,8 миллиарда долларов. Об этом говорится во вчерашнем сообщении Минсельхоза РФ.

Напомним, что под запрет попали поставки мяса, рыбы, морепродуктов, молочной продукции и сыров. И вот итог. Как сообщили «ВМ» в одной из крупнейших российских торговых сетей, доля импортных товаров в компании на конец 2018 года составляла не более 7 процентов. При этом, например, доля импортного сыра на полках в 2013 году была 37 процентов, в 2019 году — 16 процентов. Доля импорта овощей и фруктов снизилась с 64 процентов в 2013 году до 43 процентов в 2018 году.

Представители ряда других крупных ретейлеров отметили в разговоре с «ВМ», что в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе доля отечественных товаров уже в августе 2015 года приблизилась к 100 процентам. При этом, по данным Минсельхоза, с 2013 года производство свинины в России выросло в 1,6 раза. Производство куриного мяса — в 1,7 раза.

Игорь Богданов, заведующий лабораторией социологии экономики Института социально-политических исследований РАН, доктор экономических наук, рассуждает:

— Снижение импорта — палка о двух концах. С одной стороны, это хорошо, потому что его замещают отечественные продукты. Развивается российское сельское хозяйство, появляются новые рабочие места, оживает село. С другой стороны, давайте задумаемся о качестве российских продуктов.

Эксперт привел пример. В Саратовской области примерно 30 процентов зерна не соответствует требованиям безопасности, потому что его обрабатывают ядохимикатами, борясь с болезнями растений. Последние могут попадать в муку, оттуда — в выпечку.

— Если сравнить качество продуктов в дорогих и дешевых сетях продуктовых магазинов, то можно увидеть очень существенную разницу, — пояснил Игорь Богданов. — Да, в дешевых сетях большая часть продуктов — наши, российские. Отлично. Но колбаса, согласитесь, может быть с фосфатами и крахмалом. Сыр — с растительными жирами. Курятина — с антибиотиками и гормонами роста. Да, импортозамещение состоялось. Это отрадно. Теперь давайте переходить ко второму. А именно — чтобы отечественные продукты были еще и максимально качественными.

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