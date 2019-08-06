азвивающие мастер-классы для юных москвичей пройдут в рамках программы «Субботы московского школьника»

Навыкам программирования и моделирования научат ребят в рамках проекта «Субботы московского школьника». Ближайшие занятия пройдут 10 августа.

В школе № 1560 «Лидер» пройдет мастер-класс по разработке и конструированию роботов. Его проведет учитель информатики Иван Рузин. Ученики первых-шестых классов освоят азы программирования и моделирования. По мнению организаторов, это поможет им создать своего первого робота.

Разработать компьютерную игру школьники смогут в учебном корпусе «Темоцентра».

— С основами программирования на графическом языке Scratch познакомит победитель московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Евгений Гуляев, — рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы. — Во время занятия участники смогут создать компьютерную 2D-игру.

Там же креативный продюсер Московского образовательного телеканала Станислав Разумов научит основам хорошего телевизионного сюжета. Он расскажет, как писать тексты без штампов, а также о том, чем репортажи для телевидения отличаются от газетных.

— В конце тренинга участники попробуют сами создать качественный текст для телепередачи, — добавили в департаменте.

В субботу, 10 августа, также пройдет лекция, посвященная ремонту школ. В образовательном учреждении № 2048 специалисты дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы расскажут об особенностях инженерных систем жизнеобеспечения и безопасности таких зданий.

— Участие по предварительной регистрации. На входе в здание нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении, — отметили в пресс-службе ведомства.

Еще одно занятие будет посвящено правильному обращению с деньгами. Специалисты Центра финансового обеспечения Департамента образования и науки Москвы расскажут школьникам, что такое накопления, чем они отличаются от инвестиций и как сделать так, чтобы сбережения приносили прибыль.

Отметим, что за пять с половиной лет работы образовательного проекта его занятия посетили более 850 тысяч школьников. Бесплатные лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии, квесты, тренинги и деловые игры проводятся для московских школьников и студентов колледжей с сентября 2013 года.

Они проходят в вузах и колледжах, учреждениях культуры и спорта, на предприятиях. Получить знания и практические навыки москвичи могут на занятиях по 20 направлениям.

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