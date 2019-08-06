Новые премии для изобретателей учредили в Москве

Во вторник, 6 августа, на заседании президиума правительства Москвы было решено учредить новые премии для столичных изобретателей. Так, в каждой из трех номинаций премии будут присуждать по пяти направлениям: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и IT-технологии», «Транспорт», «Городская среда» и «Энергетика».

Лауреатами можно стать в ходе ежегодного открытого конкурса в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность», «Лидеры инноваций». В конкурсе могут принять участие отдельные изобретатели, творческие и трудовые коллективы до пяти человек.

— В каждой из номинаций по пять направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт, городская среда и энергетика. Победители, это 15 проектов, получат денежный приз, — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На участие в конкурсе в номинации «Проект будущего» могут быть представлены проекты, у которых есть охранный документ, удостоверяющий исключительное право или авторство участников конкурса. В номинации «Меняющие реальность» будут участвовать проекты, имеющие модель организации бизнеса и коммерциализации, которая содержит анализ рынка и оценку рыночной привлекательности проекта. Номинация «Лидеры инноваций» создана для проектов, при реализации которых была фактически и неоднократно получена прибыль.

Названия номинаций выбрали москвичи в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие более 146 тысяч человек.

По условиям конкурса в финал могут выйти до 30 проектов — по два проекта каждого направления в каждой номинации. В результате один из них станет лауреатом, другой получит поощрительный приз.

Размер премии варьируется в зависимости от номинации — от 100 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

В городской мэрии напомнили, что коэффициент изобретательной активности — число отечественных патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тысяч человек населения — в Москве составляет 5,98 (по России — 1,7).

Читайте также: Победители международных школьных олимпиад будут получать премии в миллион рублей