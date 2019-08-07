Недавно женившийся Резо Гигинеишвили заявил, что не знает, зачем нужен брак

Режиссер Резо Гигинеишвили впервые дал откровенное интервью о своем браке с Надеждой Оболенцевой. Он сказал, что поставил штамп в паспорте только ради возлюбленной. Сам он не знает, зачем нужен официальный брак.

— Честно говоря, не знаю, зачем люди женятся. Мне вся эта история с загсом и печатью эстетически не близка. Меня просто отец так воспитал, что данное слово и есть мое решение. Если я говорю да, это значит да, и никак иначе. Я убежден, что главное — доверие, — сказал режиссер в интервью журналу Grazia.

Его нынешняя супруга Надежда Оболенцева считает, что люди женятся, когда любят друг друга и хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.

Напомним, Резо Гигинеишвили сыграл свадьбу около двух недель назад — 21 июля. Расписались влюбленные за несколько дней до этого.

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