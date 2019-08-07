Супруга Александра Овечкина попала в больницу из-за проблем с почками
Жена знаменитого хоккеиста Александра Овечкина Анастасия сейчас находится в больнице, где лечит простуженные почки. Ей делают капельницы.
Однако состояние Анастасии Овечкиной сильной тревоги у поклонников пары не вызывает, потому что если бы дело было серьезным, ее вряд ли отпустили бы медики на концерт Джей Ло, который проходил в столице накануне, передает издание «7дней».
Сообщается, что жена спортсмена почувствовала себя плохо на прошлой неделе и обратилась к врачам, которые положили ее в стационар. Однако на выходных Анастасия Овечкина оказалась уже дома, отпросившись до понедельника. Такое разрешение получают только легкие больные.
Некоторые поклонники пары связали состояние жены Александра Овечкина с тем, что год назад она впервые стала мамой, и это нанесло серьезный удар по всему организму.
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