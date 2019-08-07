Екатерина Андреева раскрыла свой секрет ухода за кожей

Популярная телеведущая Екатерина Андреева рассказала своим подписчикам о том, как ухаживает за кожей лица в новой публикации в Instagram.

Она выставила фото, на котором демонстрирует, как проходят ее бьюти-процедуры. Знаменитость объяснила, что одним из незаменимых продуктов в ее арсенале для поддержания молодого облика является косметическая грязь.

Звезда отметила, что именно диоксид кремния, который содержится в ее составе, увлажняет, питает и разглаживает кожу.

— В общем, где кремний в составе увидите — надо брать. И в масках хорош, и в кремах, и внутрь в жидком виде. Я два раза в год курс принимаю, — поделилась Андреева.

Телеведущая также отметила, что лучше применять грязь в косметических целях, чем «держать ее внутри», проявляя отрицательные черты своего характера.

Подписчики поблагодарили звезду за полезный совет, оставив множество комментариев под постом: «Катерина, здорово! Беру на заметку»; «Спасибо большое за советы»; «Как всегда, очень интересно и полезно».

К слову, знаменитость часто делится советами с поклонницами и постоянно рассказывает о любви к активному образу жизни в социальных сетях.

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