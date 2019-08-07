Екатерина Андреева раскрыла свой секрет ухода за кожей
Популярная телеведущая Екатерина Андреева рассказала своим подписчикам о том, как ухаживает за кожей лица в новой публикации в Instagram.
Она выставила фото, на котором демонстрирует, как проходят ее бьюти-процедуры. Знаменитость объяснила, что одним из незаменимых продуктов в ее арсенале для поддержания молодого облика является косметическая грязь.
Звезда отметила, что именно диоксид кремния, который содержится в ее составе, увлажняет, питает и разглаживает кожу.
— В общем, где кремний в составе увидите — надо брать. И в масках хорош, и в кремах, и внутрь в жидком виде. Я два раза в год курс принимаю, — поделилась Андреева.
Телеведущая также отметила, что лучше применять грязь в косметических целях, чем «держать ее внутри», проявляя отрицательные черты своего характера.
Подписчики поблагодарили звезду за полезный совет, оставив множество комментариев под постом: «Катерина, здорово! Беру на заметку»; «Спасибо большое за советы»; «Как всегда, очень интересно и полезно».
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Лучше сами грязью намажемся,чем кто-то попытается намазать.Тем более грязь косметическая из недр земли с большими примесям диоксида кремния.Он увлажняет кожу,питает ,разглаживает.В общем,где кремний в составе увидите-надо брать. И в масках хорош и в кремах и внутрь в жидком виде.Я два раза в год курс принимаю .И ещё всегда помню,на всякий случай,что если любого человека задеть,из него польётся то,чем он наполнен .Бывает и любовь польётся,бывает -покипит,пошумит,пар выпустит,а бывает-такое ...на «г» польётся ,что любая грязь сразу станет амброзией.В общем ,лучше намазать себя косметической грязью и не допускать зашлакованности тела и ,главное,душиА с наполненными тем,что на «г» начинается-не общаться ,игнорировать и не задевать,чтоб не обдало их содержимым И мы с @my_travel_and_wine_stories именно так и делаем-подальше от людей,наполненных «г» . #девочки #девочкитакиедевочки #крем #маска #косметика #здоровье #кожа #лицо #зож #cream #mask #face #cosmetics #antiaging #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #наэльфийскихберегах
Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)
К слову, знаменитость часто делится советами с поклонницами и постоянно рассказывает о любви к активному образу жизни в социальных сетях.
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