Сын Анджелины Джоли покинет родительский дом ради учебы в Южной Корее
Сын 44-летней Анджелины Джоли Мэддокс Джоли-Питт поступил в университет Енсе в Южной Корее.
Стало известно, что уже в конце августа сын знаменитости собирается переехать в Южную Корею в связи с поступлением в сеульский вуз на биохимический факультет. 18-летний Джоли-Питт уже подготовил все необходимые документы, а мама поддерживает его и гордится достижениями наследника.
— Анджелина расстанется с Мэддоксом в конце августа. Она невероятно гордится сыном и будет очень по нему скучать. Однако Джоли прекрасно понимает, что тот уже взрослый, — сообщил инсайдер изданию «СтарХит».
О переезде звездного ребенка стало известно еще в ноябре 2018 года. Парень с малых лет интересуется культурой Кореи и уже начал учить язык. Ранее сама актриса вместе с сыном приезжала в Сеул с целью осмотреть будущее место учебы и побеседовать с представителями администрации вуза.
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