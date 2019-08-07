«Летние балетные сезоны» продолжаются в РАМТе
На сцене РАМТа в самом разгаре фестиваль «Летние балетные сезоны».
Ежегодный балетный марафон продлится до 28 августа. Остался всего месяц, чтобы насладиться такими шедеврами, как «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» и «Баядерка» Л. Минкуса, превосходными творениями Сергея Прокофьева «Золушка», «Ромео и Джульетта» и, конечно, несравненным Чайковским в «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Щелкунчике».
Зрителей ждут ежедневные выступления двух коллективов — «Национального классического балета» под руководством Анны Нехлюдовой и «Театра балета ART-da» под руководством Валентина Грищенко.
«Национальный классический балет» основан в 2010 году. За время своего существования коллектив зарекомендовал себя как ревностный хранитель классического балетного искусства и исполнитель хореографии классических балетных спектаклей, составляющих золотой фонд мирового балета. Руководит труппой балерина и педагог Анна Нехлюдова. В коллективе служат не только выпускники балетных школ нашей страны, но и артисты из ближнего и дальнего зарубежья, лауреаты международных конкурсов и заслуженные артисты России.
«Театр балета ART-da» основан в 2005 году Валентином Грищенко. Поводом для создания труппы послужила необходимость в молодом перспективном театре с высоким творческим потенциалом как в классическом, так и в современном направлении. На сегодняшний день коллектив насчитывает более 40 артистов балета. Это выпускники сильнейших хореографических школ: московской, ленинградской, пермской, новосибирской, киевской.
По традиции закроет «Летние балетные сезоны» культовый балет «Лебединое озеро» в исполнении «Национального классического балета».
Все спектакли идут в сопровождении оркестра.