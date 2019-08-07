Здание стационара детского хосписа «Дом с маяком» ввели в эксплуатацию

В новом здании на Долгоруковской улице разместился стационар детского хосписа «Дом с маяком». Реализация проекта, по словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, началась в 2015 году.
— Проектом было предусмотрено возведение трехэтажной пристройки к существующему зданию по адресу: улица Долгоруковская, дом 30, строение 1, и строительство четырехэтажного здания на месте сноса строения по адресу: улица Долгоруковская, дом 30, строение 3, — рассказал Левкин.
Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что на сегодняшний день все строительные работы завершены, объект ввели в эксплуатацию. Его площадь — более 5 тысяч квадратных метров, из них площадь нового строительства — более полутора тысяч квадратов, остальное — реконструкция.
На первом и втором этажах четырехэтажного корпуса находится 15 одноместных палат, на третьем и четвертом — офис выездной службы, помещения для координаторов, отдел физической терапии и благотворительный магазин.
Читайте также: Почти десять тысяч человек посетили павильон «Макет Москвы» за один день