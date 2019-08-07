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Мошенники с помощью купюр «банка-жулика» ограбили банкомат в Москве

Илья Зуев
• 11:36 • 7 августа 2019
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Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичным мошенникам удалось похитить более 120 тысяч рублей из банкомата с помощью поддельных купюр. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно имеющейся информации, к полицейским с заявлением о хищении денежных средств обратился представитель одного из расположенных в Москве банков.

«Мужчина сообщил, что в отделении кредитной организации на улице Малая Дмитровка неизвестные вложили в приемник банкомата 35 листков бумаги с надписями «Билет банка-жулика» и «2 тысячи жульбанов» и таким образом внесли на баланс банковской карты 70 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Через несколько минут злоумышленники повторили операцию, пополнив карту еще на 130 тысяч рублей. Впоследствии они сняли с нее 122 тысячи рублей.

Оперативники задержали двух приезжих, не имеющих постоянного места жительства в столице. Против мужчин 1983 и 1993 годов рождения, полностью изобличенных в совершении преступления, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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