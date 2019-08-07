Дизайнер оценил квартиру Ольги Бузовой
Архитектор и дизайнер Сергей Сапонов в комментарии изданию «Дни.ру» оценил квартиру Ольги Бузовой.
По словам Сапонова, дизайн квартиры выдержан в двух тонах: светло-бежевом и венге, комнаты обставлены мебелью из масс-маркета. Эксперт назвал квартиру телеведущей скучной и безликой.
— Жилище Ольги Бузовой — идеальный пример большого количества квартир в нашей стране. Сделанные как под копирку, не несущие ровным счетом никакой индивидуальности, — отметил Сапонов.
Интерьер этой квартиры является идеальным фоном для декора, считает эксперт. Ольга могла бы проявить креативность, но в оформлении этого не видно.
Эксперт также отметил, что в квартире много лишних вещей: большое количество мягких игрушек, картин на стенах, вешалок с одеждой. Он посоветовал Ольге добавить ярких акцентов, поставить горшки с цветами и избавиться от привычки к накопительству.
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