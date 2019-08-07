Сенатор оценил отказ Японии принимать ноту протеста МИД РФ из-за Курил
Сенатор Сергей Цеков назвал действия властей Японии алогичными, напомнив, что Курилы входят в состав РФ.
Власти Японии 7 августа отказались принимать протест России по вопросу Курильских островов от заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова. Генеральный секретарь кабмина страны Есихидэ Суга подчеркнул, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми для Японии, передает RNS.
Накануне, 6 августа, МИД РФ вручил японскому послу ноту протеста из-за нарушений на южных Курильских островах, которые допустили японские участники безвизовых обменов с островами. В российском ведомстве обратили внимание на то, что Япония должна добросовестно подходить к формированию безвизовых групп.
Сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что Япония должна соблюдать законодательство РФ при посещении российских территорий.
— Япония стала на путь непризнания границ, которые были обозначены по итогам Второй мировой войны. И теперь японцы не могут с него сойти, но это абсолютно тупиковый путь, — отметил сенатор в комментарии ФАН.
Напомним, что Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о территориальной принадлежности южных Курильских островов. Токио намерен вернуть острова, и готов подписать мирный договор только при этом условии. Москва не признает притязания Японии на острова.
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