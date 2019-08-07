Дошла до точки. Пятой...

Итак, Она входит в вагон, а Он сидит. Она терпеливо ждет, когда Он встанет, уступит ей место — Она же женщина, и вообще насчет гендерного равенства не все так однозначно. Он предсказуемо не уступает.

Развязка же — уже не банальна. Он продолжает сидеть, а Она, взбешенная, задирает юбку и встает к сидящему той самой пятой точкой, которую так хотелось расположить на сиденье.

Пассажиры в шоке. Дама с попой продолжает свой путь, а «сиделец» покидает насиженное место, не найдя, очевидно, достойных аргументов для продолжения спора.

А случай-то — уже не первый, если верить соцсетям. Некие дамы уже выражали подобным образом несогласие с тем, что прекрасному полу не уступили место. Но мне, например, в одинаковой мере противны в данной ситуации и Он, и Она. Он — потому что сидел, упрямый, дурно воспитанный осел.

Она — потому что тоже повела себя как ослица — ей ведь могли бы уступить место и другие... Словом, оба хороши! И с воспитанием у обоих — та самая, обнаженная...

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