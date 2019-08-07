Барановская рассказала об отношениях с Аршавиным

Юлия Барановская рассказала поклонникам, смогла бы она простить Андрея Аршавина, если бы он захотел вернуться к ней, сообщает «Утро.ру».

Телеведущая отметила, что не тратит свою жизнь на мысли о прошлом, а шагает вперед.

— Если честно, категорически против постановки вопроса «а если он вернется», возвращаются моряки из плавания, космонавты их космоса и из командировки, — отметила она.

Барановская пояснила, что навсегда связана с футболистом, так как у них трое детей и много общих воспоминаний.

Телеведущая также отметила, что сейчас рядом с ней сейчас есть близкий человек, но замуж она пока не собирается.

Напомним, что Барановская и Аршавин познакомились в 2009 году. Вместе пара прожила девять лет, но не оформляла отношения официально. Весной 2012 года футболист ушел из семьи до рождения третьего ребенка.

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