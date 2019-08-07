Мосгорпарк поможет разработать правила использования сегвеев

Департамент культуры столицы и Мосгорпарк могут принять участие в разработке правил использования персонального транспорта на электротяге: электросамокатов, гироскутеров, сегвеев. Об этом на личной странице в Facebook сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, данный вопрос уже не раз поднимался на круглых столах в столичном парламенте. На сегодняшний день нет конкретных правил, регламентирующих использование подобных средств передвижения. Их владельцы считаются пешеходами.
— Активное использование и популяризация новомодных транспортных средств требует внесения изменений в правила дорожного движения, чтобы избежать несчастных случаев как со стороны владельцев сегвеев и моноколес, так и со стороны пешеходов, — написал Алексей Шапошников.
Он также отметил, что особенно распространены такие транспортные средства в парках. Поэтому председатель Мосгордумы заявил о том, что в ближайшее время планирует обратиться в Департамент культуры и Мосгорпарк, в чьем ведомстве находятся городские парки, с предложением разработать правила использования электротранспорта.
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