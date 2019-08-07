Эксперт назвал вынужденной мерой замену российского дизтоплива белорусским на Украине

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков назвал вынужденной мерой замену российского дизтоплива белорусским на Украине, передает rueconomics.ru.

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 6 августа сообщил, что страна обеспечила альтернативные поставки дизельного топлива в страну, заместив импорт из России. По его словам, Киев делает ставку на поставки из Белоруссии.

Андрей Герус сообщил, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод увеличит поставки на Украину на 25 процентов, передает Nation News.

Также, по его словам, Украина может рассчитывать на поставки топлива из Литвы

Эксперт Игорь Юшков отметил,что после потери российских поставок Украина может найти альтернативу только в Белоруссии — остальные маршруты неудобные и невыгодные.

— А раз белорусы стали естественными монополистами, они постараются заработать на этой ситуации. И Киев заплатит завышенную цену, так как иных вариантов нет, — отметил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, что 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива. В связи с этим ряд крупнейших экспортеров объявили о сокращении поставок.

Читайте также: Россия оказалась в числе лидеров по дешевизне топлива