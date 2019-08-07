Лечебный корпус больницы имени Плетнева отремонтируют

Капитальный ремонт проведут в лечебном корпусе онкологического стационара больницы имени Плетнева. Завершить работы планируют в декабре 2020 года.

Подрядчика, который возьмется за капитальный ремонт, выберут в ходе электронного аукциона.

— Проводить работы предстоит в семиэтажном здании лечебного корпуса на площади свыше 11 тысяч квадратных метров. Будет выполнена частичная перепланировка помещений, заменены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и вентиляции, отремонтирована кровля, пройдут монтажные работы на вентилируемом фасаде, — приводит слова руководителя Департамента по конкурентной политики столицы Геннадия Дегтева официальный сайт мэра Москвы.

Глава ведомства также отметил, что в контракт входит замена шести лифтов, приспособленных для перевозки экстренных служб и маломобильных больных.

Больница, выступающая в качестве заказчика работ, заинтересована в привлечении добросовестных подрядчиков. Как отметил замглавврача по технике, главный инженер больницы Виктор Сенин, здание больницы построили в начале семидесятых годов прошлого века. За время его существования возникла необходимость привести помещения в соответствие со всеми нормативами.

— Три года назад был заключен аналогичный контракт, однако по независящим от обеих сторон обстоятельствам он был расторгнут, было выполнено лишь 10 процентов от всех запланированных работ, — пояснил Виктор Сенин.

Обязательным условием проведения работ является минимальное использование технических средств, которые могут наделать много шума и пыли в медицинском учреждении и помешать лечебному процессу.

Читайте также: Капитальный ремонт дома 1961 года постройки проведут в Пресненском районе