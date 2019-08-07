Мосгоризбирком прокомментировал сообщения об угрозе взрыва
7 августа в Московскую городскую избирательную комиссию (МГИК) поступило сообщение с угрозой произвести взрыв, если не будут освобождены все задержанные протестующие. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгоризбиркома.
Взрыв угрожали произвести сегодня в 16:00. Между тем в Мосгоризбиркоме заявили, что после проведения кинологической проверки здания взрывных устройств в нем обнаружено не было. Его сотрудники работают в обычном режиме.
В Мосгоризбире также отметили, что еще до поступления сообщения о взрывном устройстве, возле здания комиссии появились камеры телеканала «Дождь». Они, по предположению Мосгоризбиркома, готовились снимать эвакуацию сотрудников.
— В этой связи дару предвидения данного СМИ можно только позавидовать, — добавили в пресс-службе МГИКа. — В очередной раз заявляем всем «доброжелателям», что попытки любого давления, запугивания и даже угроз в наш адрес в виде суда Линча бесполезны и могут иметь для их «авторов» абсолютно конкретные правовые последствия.