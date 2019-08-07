Центр паллиативной помощи проведет мастер-класс по уходу за тяжелобольными

Директор Центра паллиативной помощи Анна Федермессер проведет бесплатный мастер-класс «Уход за тяжелобольным человеком на дому» 9 августа в парке Олимпийской деревни рядом с павильоном «Здоровая Москва».
— Навыки, полученные на открытом уроке, помогут родственникам грамотно заботиться о болеющих близких, сохраняя их достоинство и самостоятельность, — приводит сообщение пресс-службы столичного Департамента здравоохранения ТАСС.
Мастер-класс начнется в 12:30 и продлится два часа. Предварительной записи не требуется.
Напомним, что в городских парках и зонах отдыха сегодня работают 46 павильонов «Здоровая Москва». Рядом с 13 из них проводятся различные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни.
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