Телеведущий Бюерк посоветовал полным людям умирать ради спасения Земли
Телеведущий из Великобритании Майкл Бюерк резко высказался в отношении людей с лишним весом. Он порекомендовал им умирать ради спасения планеты.
— Вы толстые, потому что слишком много едите, — написал Бюерк в своей статье для журнала Radio Times. Он заявил, что смерть тех, кто страдает от ожирения, поможет сохранить деньги национальной службы здравоохранения.
Помимо этого, телеведущий раскритиковал желание людей жить долго. А раннюю смерть жителей планеты с лишним весом можно считать их «самоотверженной жертвой» в борьбе с перенаселенностью и климатическими изменениями на Земле, написал 73-летний журналист. Об этом пишет издание Metro.
Ранее Минздрав сообщил, что количество страдающих ожирением мужчин в России с 2003 года увеличилось в три раза.
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