«Алло!» сказать некому

Никак не могу привыкнуть. Подросший, возмужавший и создавший свою собственную семью сын на мои звонки теперь отвечает так: «Мам, у тебя что-то срочное?» Даже без привычного «Алло!» — телефонного приветствия, родившегося около ста сорока лет назад. А чего «алекать», время тратить? Некогда же всем! Быстро глянул, кто звонит, не захотел разговаривать — нажал кнопку «Я сейчас занят», и все. Кто-то, может, уже привык, а мне в таких случаях всегда обидно очень. Как будто тебя послали, и ты не успел понять, за что и почему.

Согласитесь, раньше в телефонных звонках было особое, интригующее очарование. Это сейчас на интонации мало кто внимания обращает, главное — дело говори!

Зарубежными учеными даже подсчитано, что, например, деловая беседа должна длиться не дольше пяти минут Фото: Кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"

Помню, как девчонкой летела к аппарату через всю квартиру, чтобы первой подойти к телефону. Папин начальник, звонивший часто, неизменно отзывался: «Привет, диспетчер!» А я счастлива была выдать ему все новости. Бабушка моя так вообще с аппаратом разговаривала. Стоило ему звякнуть, тут же с кухни слышалось: «Бегу, бегу!» Ей домашний телефон казался магией, поэтому и «Алле-е-е» она произносила с каким-то особенным придыханием. А провода, помните? Те, которые тянулись за пузатым пластмассовым чудовищем через весь коридор, куда-нибудь в уголок, чтобы посекретничать, пошептаться — с подругой, любимым... Это же целое дело было! За которое нам с сестрой от матери частенько доставалось: «Опять кто-то висел на телефоне!» Висели, еще как! И не так, как сейчас, — на бегу. А с чашечкой чая, с толком, чувством и расстановкой, удобно устроившись в кресле, а то и на балконе, часами вели душевную беседу. И каждое сказанное «Алло» было сладостным предвкушением. Или наоборот: нетерпеливым, нервным ожиданием. Тоже ведь фишка была в свое время: выяснять отношения именно по телефону. Одно громыхание трубки чего стоило! Вот уж где вся гамма чувств бросившего ее в сердцах была ясна и понятна! Это вам не кнопочку нажать и в «игнор» поставить.

В наши дни все лимитировано. И время, и эмоции. Зарубежными учеными даже подсчитано, что, например, деловая беседа должна длиться не дольше пяти минут. А на родных и близких будьте добры уделить 9 минут 36 секунд. Умудрившись за них сменить 8 тем, максимум 12 секунд помолчать и почти 2 минуты посмеяться. И ни один родственник якобы не будет в обиде. Вот, честно, когда прочла об этом, даже растерялась. О какой задушевности речь может идти, если на часы смотреть надо?! И странно: уходит в прошлое всего лишь слово, а ощущение, что теряешь какую-то очень дорогую традицию или важный ритуал. С мобильником расстаться не можем и вроде бы все всегда, в любой точке мира на связи, а «Алло» порой сказать некому.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»