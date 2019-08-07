Утренняя зарядка прошла в экоцентре «Экошкола Кусково»

Во вторник, 6 августа, в одном из экоцентров Мосприроды — «Экошколе Кусково» — прошла очередная утренняя зарядка «Живое тело». В этот раз участвовали в основном подростки от 12 до 16 лет, поэтому занятие прошло в игровой форме, было много смеха и движения.

Основная цель таких занятий — отпустить телесное и эмоциональное напряжение и получить заряд бодрости на целый день. Зарядку провел экскурсовод экоцентра Данила Мещеряков.

— Утренняя зарядка — это комплекс, включающий в себя элементы индийской йоги, славянской здравы, дыхательные практики, актерские техники и упражнения из телесно-ориентированной терапии, — рассказал Данила Мещеряков. — Человеческое тело создано для того, чтобы взаимодействовать с природой и двигаться, поэтому зарядка на природе является лучшим способом оздоровиться, наполнить тело энергией, а ум — гармоничными образами.

Занятия рассчитаны на любую возрастную группу, в том числе и на детей старше семи лет.

— К каждой возрастной группе у нас, естественно, индивидуальный подход, — отметил Данила Мещеряков. — Детям, например, я даю подвижные игровые упражнения, пожилым людям, наоборот, медленные и спокойные. У детей тело полно жизненной энергии, им важно выплеснуть ее в творческом и радостном ключе. А тело подростков и особенно взрослых, не говоря про пожилых людей, уже нужно «оживлять», помогая им возвращать их внимание «из головы» в тело.

Утренняя зарядка — это не только важная составляющая здорового образа жизни, но и способ настроиться на положительное продолжение дня. Ведь, как говорит Данила Мещеряков, мысли оказывают ключевое влияние на состояние человека в целом.

— Зарядка мне очень нравится, занимаюсь уже второй раз, — поделилась впечатлением Маргарита Киршина. — Как мне кажется, здесь тренер использует нестандартный подход, который подключает к занятиям спортом еще внимание и воображение, занятия проходят интересно, хорошо расслабляют. А после зарядки чувствую себя бодрой и способной на выполнение своих творческих и ежедневных задач.

Вчера на зарядку в Кусково приехали школьники, но чаще всего сюда заглядывают пожилые люди и молодые мамы с детьми, гуляющие в парке.

Так, например, москвичка Анастасия Ивашова старается не пропускать ни одной утренней зарядки в экоцентре. Кстати, приходит она сюда вместе с сыном Иваном.

— Очень удобный формат занятий спортом, — считает Анастасия Ивашова. — Вышли на прогулку и заодно позанимались спортом, ребенок доволен. Положительных эмоций хватит на весь день, да и мне лишние калории сжечь никогда лишним не будет.

Теперь зарядки будут проходить в августе каждую неделю по средам с 10:00 до 11:15 в экоцентре «Экошкола Кусково». Вход для всех желающих свободный. Желательно приходить в удобной одежде, больше ничего не требуется. В случае плохой погоды зарядка будет проходить в помещении.

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