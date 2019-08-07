В США назвали 10 лучших фильмов о Второй мировой войне...

Санкции санкциями, но искусство мощным живым ростком способно пробиться сквозь любой асфальт недоверия.

Полнейшей неожиданностью для американцев (да и для нас самих) стал опубликованный американским порталом Screen Rant топ-10 лучших фильмов о Второй мировой войне. Опрос, проводимый экспертами, был приурочен к 80-летию ее начала, то есть к 1 сентября нынешнего года.

Американцы назвали лучшим фильмом советскую картину «Иди и смотри» 1985 года. Это тот редкий случай, когда наши мнения полностью совпадают: пронзительная история, снятая Элемом Климовым по сценарию автора «Хатынской повести» Алеся Адамовича, поведала миру о подростке, который за два дня войны поседел и стал стариком, видя те зверства, которые учинили нацисты на территории его родной Белоруссии.

Второе место досталось японской драме Исао Такахаты «Могила светлячков»: о судьбе детей, которые осиротели в кошмаре войны под бомбами, между прочим, самих США.

И наконец, в тройке лидеров оказалось «Иваново детство» Андрея Тарковского 1962 года. И вот тут уже совсем интересно. История преподносит свой показательный урок: ведь по иронии судьбы именно «Иваново детство» Тарковского стало первым фильмом, выдвинутым Советским Союзом на американскую премию «Оскар». Но тогда академики не сочли его достойным быть включенным в окончательный список. Вот она — ценность сиюминутной славы, заставляющая в очередной раз задать риторический вопрос: «А судьи-то кто?». Не прошло и шестидесяти лет… Прозрели-таки.

Гений Андрея Тарковского признан во всем мире Фото: kinopoisk.ru

Четвертое место присуждено фильму Стивена Спилберга «Список Шиндлера» — о преуспевающем бизнесмене, живущем в гитлеровской Германии: он, рискуя жизнью, спасает более тысячи евреев. Пятую строчку занимает «Пианист» Романа Полански. В десятку вошли «Спасти рядового Райана», «Сын Саула», «Бесславные ублюдки», «В ад и обратно» и «Пески Иводзимы». И все это, заметьте, истории конкретных людей.

Над этим обстоятельством стоило бы сегодня крепко задуматься нашим молодым кинематографистам, которые так рьяно кинулись снимать картины о Второй мировой, делая подчас из страшных событий безликие компьютерные аттракционы. Как отвратно становится в просмотровом зале, когда на экранах вместо пронзительных эпизодов, рассказывающих о сгоревших городах, поломанных судьбах и героизме наших дедов, лица которых каждый год плывут над страной в «Бессмертном полку», возникают на экране игрушечно-батальные панорамы или притянутые за уши эротические эпизоды, разворачивающиеся на фоне рвущихся за стенами снарядов.

Что же, скажут мне, разве такого не было? Да было все, конечно, было. И воровство было. И мародерство. И секс тоже был, куда ж без него? Только вот за демонстрацией на экране этих ненужных бытовых подробностей военных будней уходит что-то главное, настоящее. То, чем так гордилась наша страна все эти годы. То, за что мы так любим героев картин «В бой идут одни старики», «Проверка на дорогах» и еще десятков советских фильмов, о существовании которых американские эксперты, скорее всего, даже и не подозревают. Потому что если бы подозревали, то прониклись бы нашей генетической народной военной памятью и, возможно, совершенно иначе ответили бы себе на вопрос: «А хотят ли русские войны?»

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