Ковчег для бездомных. В доме трудолюбия на еду и кров нужно заработать

Не секрет, что многие бездомные уже и не стремятся работать. Они привыкли жить за счет милосердных людей. В «Ное» пытаются изменить ситуацию: здесь предоставляют подопечным ту же помощь, что и в других социальных домах, единственное отличие в том, что все это — награда за труд.

— У нас есть два вида домов: социальные и дома трудолюбия, — объясняет Эмиль Валерьевич. — Во-вторых живут те, кто работает на внешних работах, например, на стройках. Половину заработанного наши подопечные отдают на нужды организации. А в социальных домах — те, кто не может трудиться в таком формате: это женщины с детьми, старики, инвалиды. Но это не значит, что они бездельничают. Трудотерапия у нас обязательна.

В этом и состоит главный замысел «Ноя» — даже если человек фактически ничего не зарабатывает, он должен понимать, что все блага, предоставляемые ему, — награда за труд.

Социальный дом в Мытищах располагается на первом этаже жилого дома. В маленьких, аккуратных комнатах живут женщины, инвалиды и старики. В подвале — склад с продуктами, рабочие помещения.

На одном из столов стоит небольшой гончарный круг, на котором местные умельцы мастерят подсвечники, подставки под пасхальные яйца. Рядом уголок с дощечками и инструментами для работы по дереву — тут делают игрушечные кораблики.

Чуть подальше плетут ковры. В отдельной комнате мастерская рукодельницы Марины (имя изменено), которая вышивает дизайнерские подушки.

— Судьба у нее непростая, — рассказывает про женщину руководитель этого дома Анатолий Палагишвили. — Жила с мужем, он скончался. Свекровь выгнала ее из дому. Где-то полгода жила в подъезде, потеряла здоровье, стала инвалидом.

Рассказ звучит дико, но здесь судьбы похожи у всех. У каждого за спиной история надломленной жизни. Мужчина, который мастерит кораблики, например, по профессии — художник, прекрасно рисует, имеет удивительный вкус. Но имеет судимость.

Признается, что цели заработать в социальном доме не ставит, главное — быть занятым делом и причастным к коллективу.

Я решила помочь мастерам в их облагораживающем деле.

— Садитесь и попробуйте подушку сшить, — предложил Палагишвили.

Осматриваю рабочее место. В моем распоряжении ворох лоскутков, лекал и выкроек. Пробую выложить лоскуты красивым рисунком, но без подготовки получается не важно. Прошу научить работать на круге — тоже не получается: пальцы с глиной совсем не подружились. Все-таки работать руками тоже надо уметь.

— Может, коврик попробую сплести?

— Пожалуйста, если сил хватит, — разрешил Анатолий.

Какая сила нужна для плетения ковра? Оказывается, солидная. Его плетут на специальной раме, по кругу которой вбиты гвозди. За каждый гвоздь цепляется тканевая лента и особым способом протягивается между другими отрезками.

Натягивать ткань нужно со всей силы, чтобы ковер получился плотным, без дыр.

— Работа очень однообразная, кропотливая, — объяснял Анатолий. — Поначалу человек делает около двух ковриков в неделю, потом, когда привыкает, в день по штуке. Коврики недорогие, и день работы мастера стоит сто рублей. Это, скорее, пожертвование.

КСТАТИ

В Москве помощь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации на улицах города, предоставляют в Центре социальной адаптации им. Глинки. Здесь помогают даже иногородним или людям без документов.

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