Летчик-инструктор прокомментировал первый полет беспилотника «Охотник»
Летчик-инструктор Андрей Красноперов в комментарии ФАН заявил, что беспилотник «Охотник» «прекрасно себя показывает в воздухе».
Минобороны России 7 августа опубликовало видеозапись, демонстрирующую первый полет перспективного тяжелого БЛА «Охотник». На кадрах можно увидеть, как беспилотник совершает пробег по взлетно-посадочной полосе, взлетает и маневрирует.
Эксперт Андрей Красноперов отмечает, что у беспилотника нет выступающих лишних частей. Оптимальная форма позволяет ему отлично держаться в воздухе.
— Мы отошли от американкой системы, которая предполагает создание БЛА в форме классических самолетов с крыльями и утолщением в районе носа, — пояснил он.
По словам Красноперова, подобная форма также позволяет снижать радиолокационную заметность воздушного судна, что важно для дронов.
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