Алло, мы ищем возможности

Молодежь сама не знает, чего хочет. Это нормально — она еще определяется. Кроме того, ей все не нравится, полным ходом идет конфликт «отцов и детей». Впереди у них еще несколько периодов, когда воззрения и позиции будут меняться. В Конституции РФ нет деления на молодежь и старшее поколение, все граждане равны. Но закон необходим! Молодежь должна знать, что есть базис, на который можно опереться. Права и обязанности у нас общие для всех, но у молодежи должны быть определенные преференции, которые они могут реализовать. Молодежи нужны возможности, даже если она сама об этом не подозревает. И миллениалы ищут эти возможности в гражданском обществе или органах власти.

Кстати, когда молодежь выходит на улицы и площади, это делается совсем не ради протеста. В такой форме новое поколение ищет возможности. А в своих лидерах, кем бы они ни были на самом деле, молодые видят вожаков, которые, возможно, приведут их в то место, где эти возможности есть. Им нужно, чтобы возможности лежали перед ними на траве, чтобы с ними можно было поиграть или проигнорировать — как дети хотят игрушки. И вот как раз закон может ответить на вопрос, какие возможности получит молодежь и как их вообще можно получить. Вдобавок у федерального закона есть бюджетное обеспечение — те самые деньги, которые хочет молодежь, чтобы сделать из них возможности.

Сейчас многое сделали платным, что снижает пользу, но можно найти и бюджетные занятия для подростков Фото: Павел Чусовитин, "Вечерняя Москва"

Для этих поколений есть разнообразные кружки по интересам, секции, «дома пионеров». Сейчас многое сделали платным, что снижает пользу, но можно найти и бюджетные занятия для подростков. Вообще надо развивать сеть бесплатных кружков. Фраза «мальчик склеил модель в клубе» должна вернуть себе первоначальный смысл. Есть разные волонтерские проекты, дома престарелых, причем можно вообще объединить молодежь со старшим поколением. Тогда молодые смогут впитать ценностные ориентиры от пожилых, а те, в свою очередь, почувствуют себя нужными обществу.

Москва, как город по большей части консервативный и при этом многослойный, как торт «Наполеон», сегодня, на мой взгляд, мало внимания обращает на реальную работу с молодежью, ограничиваясь привлечением ее на формальные мероприятия в качестве организаторов и участников и декларативными заявлениями о том, что «молодежь — наше будущее». С этим трудно поспорить, однако реальное участие молодежи в управлении городом, в организации образовательных (а это главное) процессов сведено к минимуму. Москва — город среднего класса, зрелых коренных или приезжих москвичей, знающих, что именно они хотят получить от мегаполиса. Поэтому и проявления радикализма со стороны миллениалов здесь так малочисленны.

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