Алло, мы ищем возможности
Молодежь сама не знает, чего хочет. Это нормально — она еще определяется. Кроме того, ей все не нравится, полным ходом идет конфликт «отцов и детей». Впереди у них еще несколько периодов, когда воззрения и позиции будут меняться. В Конституции РФ нет деления на молодежь и старшее поколение, все граждане равны. Но закон необходим! Молодежь должна знать, что есть базис, на который можно опереться. Права и обязанности у нас общие для всех, но у молодежи должны быть определенные преференции, которые они могут реализовать. Молодежи нужны возможности, даже если она сама об этом не подозревает. И миллениалы ищут эти возможности в гражданском обществе или органах власти.
Кстати, когда молодежь выходит на улицы и площади, это делается совсем не ради протеста. В такой форме новое поколение ищет возможности. А в своих лидерах, кем бы они ни были на самом деле, молодые видят вожаков, которые, возможно, приведут их в то место, где эти возможности есть. Им нужно, чтобы возможности лежали перед ними на траве, чтобы с ними можно было поиграть или проигнорировать — как дети хотят игрушки. И вот как раз закон может ответить на вопрос, какие возможности получит молодежь и как их вообще можно получить. Вдобавок у федерального закона есть бюджетное обеспечение — те самые деньги, которые хочет молодежь, чтобы сделать из них возможности.
Для этих поколений есть разнообразные кружки по интересам, секции, «дома пионеров». Сейчас многое сделали платным, что снижает пользу, но можно найти и бюджетные занятия для подростков. Вообще надо развивать сеть бесплатных кружков. Фраза «мальчик склеил модель в клубе» должна вернуть себе первоначальный смысл. Есть разные волонтерские проекты, дома престарелых, причем можно вообще объединить молодежь со старшим поколением. Тогда молодые смогут впитать ценностные ориентиры от пожилых, а те, в свою очередь, почувствуют себя нужными обществу.
Москва, как город по большей части консервативный и при этом многослойный, как торт «Наполеон», сегодня, на мой взгляд, мало внимания обращает на реальную работу с молодежью, ограничиваясь привлечением ее на формальные мероприятия в качестве организаторов и участников и декларативными заявлениями о том, что «молодежь — наше будущее». С этим трудно поспорить, однако реальное участие молодежи в управлении городом, в организации образовательных (а это главное) процессов сведено к минимуму. Москва — город среднего класса, зрелых коренных или приезжих москвичей, знающих, что именно они хотят получить от мегаполиса. Поэтому и проявления радикализма со стороны миллениалов здесь так малочисленны.Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»