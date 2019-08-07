Московский психолог рассказала, что поможет справиться с депрессией
Справиться с фобиями, депрессией и нарушениями сна поможет курс арт-терапии. Такое мнение высказала начальник участкового отдела «Головинский» Московской службы психологической помощи населению Ирина Аксенова.
Она отметила, что данный метод не имеет противопоказаний и применим для людей всех возрастов.
— Арт-терапией можно заниматься самостоятельно, однако выбор конкретного метода определяется ведущим психологом индивидуально с учетом запроса клиента, — рассказала Аксенова.
Она добавила, что во время подобной терапии стимулируется работа левого полушария мозга. Таким образом, арт-терапия развивает творческие навыки и помогает осознать собственные внутренние желания, пишет агентство городских новостей «Москва».
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