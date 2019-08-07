Регина Тодоренко впервые показала подросшего сына
Ведущая и блогер Регина Тодоренко в первый раз опубликовала снимок со своим подросшим сыном. Ранее малыш уже появлялся в клипе своего папы — певца Влада Топалова.
Фотография Тодоренко и ребенка также появилась на фанатской странице пары ведущей и исполнителя.
В своем блоге девушка пишет, что иногда жалеет о том, какое детство досталось ее сыну.
— Ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект. Мы носимся из страны в страну на крупные мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек. Когда ты спишь, я плачу у твоей кроватки, потому что мне кажется, что ты заслуживаешь лучшего детства, — пишет блогер в Instagram.
Тодоренко отмечает, что может быть когда-нибудь уже выросший малыш прочитает этот «слезливый пост» и скажет спасибо родителям за то, каким было его детство.
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