Малышам обеспечат новое игровое пространство

В частности, молодая мама Екатерина Соскова волнуется, что дети на все лето остались без места для игр.

Прежняя детская площадка, пусть и старенькая, с земляным покрытием, ржавыми лавочками и рассыпанным по всему периметру песком, помогала скоротать время с ребенком.

Теперь на этом месте голый асфальт и цветная лента, огораживающая территорию. Что-то здесь определенно будут делать, но что? Корреспондент «Вечерней Москвы» направилась по указанному нашими читателями адресу и расспросила жителей окрестных домов о том, в курсе ли они планов по использованию данного участка. Большинство из наших собеседников склонялись к тому, что здесь оборудуют новую детскую площадку. Но были и другие версии. Слухи по микрорайону ползут самые разные: от организации парковки до строительства торгового павильона — ведь какие-либо обозначения и информационные таблички попросту отсутствуют.

Пенсионерка Антонина Алексеевна оказалась самой осведомленной и даже назвала примерные сроки завершения работ. Однако заявила, что она против детской площадки под окнами, так как, по ее мнению, там будет собираться молодежь, выпивать и громко разговаривать. Мы обратились к главе управы района Покровское-Стрешнево Игорю Попову и попросили прояснить планы благоустройства детского пятачка. Оказалось, и правда, вскоре во дворе появится новая игровая площадка.

— Прежняя стояла там с незапамятных времен и уже не соответствовала современным нормативам и требованиям жителей. Поэтому было принято решение демонтировать ее и соорудить другую, современную и безопасную игровую зону для малышей. В рамках благоустройства мы поставим здесь малые архитектурные формы, уложим резиновое покрытие — как раз для лучшей сцепки и постелили асфальт. Поставим лавочки для мам, урны. И высадим новый кустарник, если захотят жители, — пообещал Игорь Александрович.

Он успокоил, что территория изменится до неузнаваемости буквально на днях.

— На выходных смонтируем МАФы, сделаем покрытие. На следующей неделе все будет готово, — заверил глава района.

Заместитель директора ГБУ «Жилищник района Покровское-Стрешнево» Валерий Малиновский уточнил, что предусмотрены также новые качели, карусель, шведская стенка и горка, песочница с декоративными элементами. И показал цветную визуализацию, как будет выглядеть эта площадка уже совсем скоро. А пока сотрудники «Жилищника» трудятся, родители с детьми могут погулять на соседней оборудованной площадке, буквально в ста метрах от места проведения ремонтных работ.

«Вечерняя Москва» спросила у администрации района, каковы современные требования к детским зонам во дворе. Глава управы района пояснил, что по нормативам на игровых площадках не должно быть: незакрепленных качелей, поврежденных перил на горках, конструкций с острыми углами, бетонных бордюров.

Если жители обнаружат нарушения элементарных правил безопасности, они могут обратиться к представителям администрации района, сотрудникам ГБУ «Жилищник» или сотрудникам Объединения административно-технических инспекций.

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