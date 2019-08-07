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Общество

Чего хочет молодое поколение и зачем ему закон о молодежной политике

Михаил Виноградов
• 21:29 • 7 августа 2019
Молодежная ассамблея «Мы — россияне!», прошедшая в столичном Финансовом университете. Справа налево: Анастасия Голдабина, Марина Магомедова, Анна Бем и тренер-модератор Елена Пенькова
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Молодежная ассамблея «Мы — россияне!», прошедшая в столичном Финансовом университете. Справа налево: Анастасия Голдабина, Марина Магомедова, Анна Бем и тренер-модератор Елена Пенькова
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
В России есть молодежь, но нет соответствующего ей федерального закона о молодежной политике. Эксперты «Вечерней Москвы» на круглом столе обсудили, что же нужно молодым людям страны.

Начать стоит с вопроса, кого же мы можем законно считать относящимся к возрастной группе «молодежь». Оказывается, в мире взгляды на этот вопрос существенно разнятся: где-то данный вопрос ограничили 30 годами, Всемирная организация здравоохранения настаивает на 40 годах, ряд специалистов считает, что молодой возраст можно вполне продлить до 50 лет.

Правительство России, утвердившее «Основы молодежной политики до 2025 года», отметило в этом документе, что молодыми считаются люди от 14 до 30 лет, а в «некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами РФ и субъектов РФ, до 35 и более лет». В «Основах» очень обтекаемыми формулировками прописаны и основные понятия, такие как «молодой специалист», «молодежное предпринимательство» и «молодая семья». Кстати, таковых (до 35 лет — прим. «ВМ») в России, по статистике, более 30 миллионов человек! Получается, что обязанности и права этой категории граждан никак не очерчены федеральным законом. Впрочем, в 70 регионах страны есть региональные подзаконные акты, которыми описана политика в отношении миллениалов.

Что характерно, несмотря на отсутствие закона, некое понимание роли и значения поколений Y и Z у чиновников, составлявших «Основы», есть. Они отмечают, что «стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.

Чиновники декларируют, что «новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-экономического развития страны требуют системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодежной политики». Но декларации пока остаются на бумаге, закона нет с 1999 го да, когда проект такого документа был представлен впервые. Кстати, тогда же посчитали и предстоящие бюджетные расходы — по ценам рубежа веков все возможности для молодого поколения стоили бы бюджету 93 миллиарда рублей.

Мастер-классы и обучение в «Технограде» на территории ВДНХ. Студент Дмитрий Седов сдает лабораторную работу по пневматическим системам преподавателю КАИТ-20 Александру Лялину Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"

При этом в программе прописаны цели: государство хотело бы видеть миллениалов культурными, патриотичными, с независимым мышлением, профессионалами и обладателями «созидательного мировоззрения». Собственно, документ представляет собой набор благих намерений и добрых пожеланий, развернутых на 35 страниц. Куда обычно приводят благие намерения — известно.

— Нам нужна молодежная политика, — заявил студент Московского государственного педагогического университета Артем Прохоров. — Эта сфера должна как-то контролироваться. И закон нужен, чтобы как-то происходящее систематизировать.

Поставить ногу на лестницу

Молодой политолог Прохоров сравнивает молодежные органы, сформированные «при» неких властных структурах, со студенческим советом. В него сейчас никто не стремится, потому что этот орган ни на что не влияет. В стаж работы или службы эти месяцы не идут, нигде не отмечаются, денег также не приносят. Участие в этом органе, по личному опыту студента, не дает ничего, взамен забирая время «золотой» студенческой жизни.

Участники круглого стола вспомнили, как этот сектор отлажен в англоамериканской, «островной» политической системе. В США и Великобритании участие, активность в школьных и студенческих выборных органах становится первой, одной из важнейших, карьерной ступенькой. Помимо этого, есть серьезное скаутское движение, взращивающее в подростках чувство патриотизма, любовь к стране, серьезное отношение к таким праздникам, как День флага или День отцов-основателей в США. В участии в молодежной политике выковывается характер будущего политика, заводятся полезные связи на будущее, набирается опыт и очки репутации. Например, нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона часто оценивают по его поведению в Итоне и Оксфорде, а экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон встретила в студенческом бюро колледжа будущего мужа и президента страны Билла Клинтона. Работа в студенческом самоуправлении, как и волонтерство, денег не приносит, но в «личном деле» политика остается навсегда.

— Ребенок рождается и требует, говорит «дай», — полагает молодой предприниматель Илья Крымов. — Когда он получил достаточно заботы, знаний, еды и времени на определение, он должен начать что-то отдавать. Закон должен давать ему поддержку. А ведь возможности в мире сейчас широки, получить можно многое, легко поучаствовать в интересных проектах. А они хотят по-детски орать на государство, требуя отобрать игрушки у одних и отдать их им! Принесите нам! Эти люди не хотят нести ответственность.

По словам эксперта, среди молодых людей сейчас распространилось легкое, несерьезное отношение к понятию «ответственность» и своим собственным словам, обещаниям. Миллениалы заявляют старшим: «Дайте денег и не спрашивайте, ждите результата!»

Как считают эксперты, грамотно написанный закон даст молодым людям очень ценное — систему знаний о том, в чем состоят их обязанности и какие у них есть права и возможности до достижения ими возраста перехода из молодых людей в зрелый (или средний) возраст.

Это, кстати, отдельный и болезненный вопрос: когда именно наступает тот самый возраст зрелости? Большинство специалистов сходятся на том, что психологически человек становится зрелым тогда, когда принимает на себя заботу о родителях или детях, о муже или жене внутри образованной ими семьи.

Пройти путем благолепия

По мнению консервативной части экспертов, молодежь должна получать жизненные установки, моральные ценности от пожилых людей. В идеале надо вернуться к модели системного воспитания в семье, которое противостоит маркетинговой системе, завлекающей молодое поколение в карусель общества потребления. Выбор невелик: либо семья, либо государство. Больше поддержку молодому поколению получить неоткуда.

— Нужно не закон писать, а научить молодых ответственно подходить к миру вокруг, научить искать ресурсы для развития, — считает Илья Крымов. — Сейчас молодежи нужна конфета в виде выбора возможностей.

С другой стороны, если нет четко прописанного закона, помочь молодому человеку выстроить правильную систему ценностей, как считают эксперты, может и должна семья — старшее поколение. В связи с этим вновь заговорили о возможности официально ввести систему наставничества, буквально занять наиболее почтенных членов общества ответственным делом. Кстати, к институту наставничества можно, по мнению экспертов, приспособить нечто вроде системы госзакупок — чтобы уважаемый и опытный член общества мог сам выбрать двух-трех представителей поколения Z, кому он намерен передавать опыт работы и набор моральных ценностей. Правда, такую преференцию предлагают применять не ко всем пенсионерам, а исключительно к тем, кто имеет трудовые отличия — звание Герой Труда, другие награды и официальные благодарности.

В существующей системе молодым поколениям нужен не столько закон об их правах и обязанностях, сколько поддержка государства.

В СССР поговорка про «молодым везде у нас дорога…» имела под собой веские основания. В России с этим сложнее, а уж сильно изменившаяся не в лучшую сторону система образования и вовсе ограничивает поколение Z. Сюда относится и резкое сокращение числа бюджетных мест во всех престижных вузах, что привело к распространению имущественного неравенства на самое важное — возможность выучиться и заложить в молодости базу для карьеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Путин, президент России:

— Молодежь — это наиболее динамичная и в то же время наиболее уязвимая часть общества. Она способна на многое. Может сделать страну по-настоящему успешной и конкурентоспособной, но требует поддержки, поощрения, создания здоровой жизненной среды и надежных социальных гарантий. Необходимо снять все барьеры для роста, карьерного продвижения молодежи в бизнесе, системе госуправления, в науке, предоставить ей широкие возможности для личностной и профессиональной самореализации.

Круглый стол 23.07.2019

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Молодежная ассамблея «Мы — россияне!», прошедшая в столичном Финансовом университете. Справа налево: Анастасия Голдабина, Марина Магомедова, Анна Бем и тренер-модератор Елена Пенькова
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
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