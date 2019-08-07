Права на новое жилье по программе реновации оформят за три дня

Более тысячи участников программы реновации зарегистрировали права собственности на новые квартиры в Юго-Западном административном округе. В среду, 7 августа, об этом сообщили в Департаменте городского имущества столицы.

За все время действия программы управление Росреестра по Москве зарегистрировало в Юго-Западном округе 1008 прав собственности на основании договоров, предусматривающих переход права между гражданами и Департаментом городского имущества в случае получения равнозначной квартиры либо Фондом реновации — когда речь идет о докупке жилой площади.

— Департамент заключил с жителями Юго-Западного округа 786 договоров на новые квартиры. Только с начала 2019 года по итогам заключения договоров с гражданами департамент передал в столичное управление Росреестра 364 договора, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Регистрация перехода права собственности занимает три дня. По завершении процедуры собственники получают договор и выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилье по программе реновации.

В столичном управлении Росреестра объяснили, что разница между фактическим количеством договоров и зарегистрированными правами вызвана тем, что на основании одного и того же договора права на жилье могут возникать у нескольких человек одновременно. К примеру, если квартира в рамках программы предоставляется семье из трех человек, с ней заключается один договор на жилье, а права — доли — возникают у всех трех участников договора.

— Очевидно, что успешная реализация программы зависит от четкой координации всех задействованных структур. В рамках своих полномочий столичный Росреестр сформировал отдельное подразделение, ответственное за координацию учетно-регистрационных действий по реновации жилого фонда Москвы, — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Специальное подразделение занимается оперативным решением вопросов, связанных с постановкой на кадастровый учет и регистрацией прав на объекты недвижимости. На юго-западе столицы на кадастровый учет поставили уже более 131 тысячи квадратных метров жилья для переселяющихся по программе реновации семей.

В целом по городу в новые квартиры переехали уже почти девять тысяч жителей пятиэтажек. При этом, по словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, для планомерного запуска программы нужно наращивать количество стартовых площадок.

— Если сейчас их 338 объемом строительства 4,9 миллиона квадратных метров жилья, то в ближайшие полтора месяца эта цифра превысит пять миллионов, — пояснил Сергей Левкин.

В конце прошлого месяца утвердили девять дополнительных стартовых площадок. Четыре из них находятся на месте домов, переселяемых по программе реновации. Строительство и ввод новостроек на девяти участках запланированы после 2022 года. Еще шесть площадок пополнили адресный перечень в начале июля.

Читайте также: Дом по реновации в Академическом районе достроят в 2020 году