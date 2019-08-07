Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком появится в районе Вешняки
Физкультурно-оздоровительный компрекс (ФОК) с крытым катком построят в районе Вешняки на востоке столицы. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
— Вопрос строительства спортивного объекта обсуждался на встрече жителей района с мэром Сергеем Собяниным, по желанию горожан будущий ФОК будет с крытым катком, — рассказала Княжевская.
Она добавила, что комплекс будет состоять из трех этажей и разместится на площади в 5,6 тысяч квадратных метров. Окончательный состав помещений будет определён на стадии проектирования. Проект будет реализован на средства городского бюджета.
В ФОКе будут проводится оздоровительные занятия и тренировки секций на льду, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.
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