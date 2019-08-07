Короткий метр – проверка таланта

7 августа в столичных парках стартовал Фестиваль короткометражного кино KONIK. О перспективах фильмов непрокатного формата «ВМ» рассказал член жюри конкурса режиссер Илья Шерстобитов.

С глобальным удешевлением процесса кинопроизводства съемка короткометражного фильма стала доступной для тех, кто раньше не мог себе чисто финансово позволить попасть в кинематограф. Сейчас создание средней короткометражки укладывается в чек до 500 тысяч рублей. Все, что дороже, на мой взгляд, вызвано разве что нарушением производственной логики. Много появилось частных образовательных центров: Московская школа кино, Московская школа нового кино, школа «Индустрия», Академия Михалкова и другие. Сфера короткометражек — это большое количество людей, которые делают большой объем фильмов. И это хорошо. Появляются возможности тестировать свои знания и умения сразу в деле. Это такая проба пера. И если ты в пятнадцати минутах самовыразился, ты становишься интересным. Если нет — что ты собираешься делать в полутора часах? Это своеобразное сито, отсеивающее графоманов от талантов, которые способны внести новую идею.

НЕБЫТИЕ — участник KONIK Film Festival. Режиссер: Екатерина Волович Фото: https://www.instagram.com/kinofestkonik/

И все же даже сейчас кинотеатрам и прокатным сетям короткометражки неинтересны. Они не монетизируются. Можно вспомнить разве что акции от Москино, организованные для настоящих поклонников этого формата. Но по большому счету практическое применение готового продукта — это сначала езда по фестивалям, а потом — уход в сеть. Но есть смысл отметить: при развитии контентной базы и раскрутке режиссерского имени короткий метр тоже можно сделать конкурентоспособным.

Фестивали короткометражного кино — это отдельная история. Их много, но глобальные можно пересчитать по пальцам. Во-первых, кинематографическая тусовка достаточно закрытая. И просто войти в нее со словами «я такой вот молодой и талантливый» не получится. Слишком много «но». Во-вторых, в России большое количество фестивалей почему-то платные. Для начинающих режиссеров, вложивших последние средства в производственный процесс, отдавать деньги за участие — ощутимый удар по кошельку.

На этом фоне KONIK — интересная, открытая и готовая к экспериментам площадка. Готовность принимать новое — очень важный фактор для кланово-кастовой кинотусовки. Хочется верить, что и в этом году мы увидим немало достойных картин.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»