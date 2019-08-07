Лучшие огурцы — российские

Маринованные огурцы для нас — одна из самых любимых закусок. Редкое застолье обходится без них.

Москвичи, которые не любят заниматься заготовками, вынуждены покупать маринованные огурцы в магазине. Как выбрать вкусный и качественный продукт? Первое и главное — посмотрите на размер огурцов. Если они очень мелкие — 5–6 сантиметров, то, скорее всего, выращены в Индии или других азиатских странах. Там их собирают, в том числе и самые мелкие, складывают в бочки, заливают уксусной кислотой, чтобы не испортились, и отправляют нам. Путь огурцов довольно долог — до полутора-двух месяцев. По прибытии производители консервов промывают их, расфасовывают по банкам, заливают маринадам и наклеивают свои этикетки. Проблема в том, что полезных веществ в этих овощах после долгой дороги практически не останется.

Маринованные огурцы не повседневная пища. Это деликатес Фото: Валентин Звегинцев, "Вечерняя Москва"

Поэтому если огурцы мелкие, а дата производства — зимняя, то почти наверняка вам предлагают импортный и не самый полезный продукт.

Я бы советовала покупать огурцы российские. Они, как правило, побольше — от 7 сантиметров в длину. Лучше, чтобы все они были одинаковой длины и толщины. Обратите внимание и на цвет плодов: он должен быть однородным — все оттенки зеленого и оливкового. Ну и, конечно, важен прозрачный рассол, в котором просматриваются частички пряностей. Если он мутный, а на дне банки белый осадок, то покупать такие маринованные огурцы не стоит.

Лучше, если огурцы сделаны по ГОСТу. По прежним стандартам, утвержденным еще в советское время, количество уксуса в рассоле, например, должно быть 0,4–0,6 процента. Если же производители делают огурцы по ТУ, то рассол может быть значительно более острым а значит, и потенциально опасным.

Резюмируя, хочу напомнить: маринованные огурцы не повседневная пища. Это деликатес. Он хорош не чаще раза в неделю. Не злоупотребляйте этим вкусным продуктом.

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