У добровольцев появится центр профессиональной подготовки
В столице появится Центр подготовки волонтеров для оказания помощи в зонах ЧС. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».
Центр начнет работу в 2020 году. Первоначально это учреждение станет образовательной площадкой для волонтеров из Москвы, Кировской и Саратовской областей, а затем к ним присоединятся добровольцы из других регионов страны.
— Цель проекта — повысить эффективность при ликвидации последствий ЧС, увеличить количество спасенных людей, — прокомментировали в пресс-службе Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». — Добровольцы будут оказывать оперативную помощь в работе врачей и спасателей. Симуляционный центр будет укомплектован современным оборудованием. В нем обустроят специальную комнату с имитацией различных видов ЧС по принципу технологии 5D — полного погружения на место бедствия. Также будут использованы манекены с имитацией разных видов кровотечений и травм, наборы средств первой помощи.
Преподаватели университета обучат добровольцев правилам оказания первой медицинской и психологической помощи пострадавшим при наводнениях, пожарах, землетрясениях, террористических актах и химических авариях. После обучения волонтеры приступят к работе.
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