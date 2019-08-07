Ретро-автомобили Николая II, Сталина и Брежнева покажут москвичам и гостям столицы
Ретро-автомобили российских и советских деятелей представят москвичам и гостям столицы на церемонии развода караулов Президентского полка 10 и 11 августа. Мероприятие пройдет на ВДНХ, проинформировали в пресс-службе выставочного комплекса.
— Все пришедшие на выставку в эти выходные смогут посетить экспозицию автомобилей и мотоциклов гаража особого назначения, выступления мотоциклистов почетного эскорта и всадников Кремлевской школы верховой езды, — отмечается в сообщении.
На выставке будут показаны автомобили, которые использовались для перемещений первыми лицами государства в разные исторические периоды страны. В частности, гости смогут увидеть одну из моделей марки Delaunay-Belleville, на которой ездил Николай II, изготовленный для Иосифа Сталина бронированный ЗИС-115, лимузины ЗИЛ Леонида Брежнева и Михаила Горбачева. Также будет представлен новый российский автомобиль представительского класса Aurus Senat и полная линейка мотоциклов почетного эскорта.
Выступления мотоциклистов почетного эскорта и команды всадников Кремлевской школы верховой езды пройдут на Октябрьской площади перед павильоном №75.
Отмечается, что вход на данные мероприятия будет свободным. Ретровыставка будет работать все выходные с 10:00 до 18:00, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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