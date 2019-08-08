Беременная Анастасия Решетова улетела на океан
Фотомодель Анастасия Решетова ждет ребенка от рэпера Тимати. Она на днях улетела из Москвы на океан, хотя находится в третьем триместре, и это может быть опасно для ее здоровья.
Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в соцсети Instagram в Stories фото берега океана и пожелала подписчикам доброго утра. Но свое точное местоположение фотомодель не открыла. Однако фанаты высказали предположение, что она уехала рожать малыша в Доминикану, так как именно там появилась на свет первая дочь Тимати.
Анастасия Решетова впервые станет мамой в сентябре этого года. Тимати и его возлюбленная не сообщают фанатам пол будущего малыша и стараются не комментировать личную жизнь.
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